Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, примерила наряд, который подчеркнул ее фигуру, но все же решила уточнить у поклонников волнующий вопрос.

Слава Каминская обожает менять наряды, ее образам и стилю можно завидовать, пишет Politeka.net. Красотка много следит за собой, поэтому ее фигура впечатляет.

Артистка отказалась от вредных привычек, теперь она не употребляет алкоголь. Кроме того, секретом успешного похудения певица считает интервальное голодание. По мнению звезды, это один из самых эффективных способов снизить вес за короткий отрезок времени.

В новом посте в Инстаграм Слава Каминская показала результаты ухода за собой. Красотка позировала в синем костюме, подчеркнувшем ее стройность. Кроме того, артистка изменила внешность, появившись с челкой.

"Третья съемка за день 🤪 Какой ваш любимый цвет? Мне идет?", - певица задала волнующий ее вопрос.

Публикация быстро собрала около 2000 лайков.

"Шикарная🔥", "Чёрный ,молочный ,зелёный )))", "Цвет звёздного неба 🤩 идёт безусловно!", "Зелёный идёт больше", "Вам идёт😍

мои любимые цвета чёрный, белый и красный❤️‍🔥", "Тебе все идёт, Слава😍 только не розовый и не зелёный. Тёмные тона твое", "Вам очень круто с такой челкой, супер выглядите!", - написали пользователи Сети.

Отметим, скандал между бывшими солистками "НеАнгелов" Викторией Смеюхой и Славой Каминской вспыхнул после того, как Вика публично разрезала большой торт с портретом Славы.

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