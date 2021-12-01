Популярная молодая модель Дева Кассель, которая является старшей дочкой Моники Беллуччи и Венсана Касселя, впечатлила видом в элегантном платье.

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц юной красотки в Инстаграм появилось фото с последней фотосессии. Дева Кассель позировала в платье на одно плечо. Неброский макияж подчеркнул натуральную красоту 17-летней девушки.

«Привет», - коротко подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях юной красотке оставили массу приятных слов.

«Нежный цветочек», «Дева стала красивее, чем раньше», «Прекрасная Дева», «Алиса в стране чудес», «Элегантный стиль, красивое фото», «Привет прекрасная барышня, ты прекрасный рассвет», «Гены родителей видны», - пишут пользователи сети.

Как известно, юная Дева Кассель очень рано начала свою модельную карьеру благодаря знаменитой маме. Уже в 16 лет у девушки были контракты с известными брендами. Сейчас юное дарование просто нарасхват – она участвует в модных показах и снимается в рекламе.

Напомним, что Дева Кассель впечатлила видом в мини: «Выросла девочка».

Как сообщала Politeka, Дева Кассель в топике забыла про образ юной скромницы: "Смелая девочка".

Также Politeka писала, что Дева Кассель впечатлила дерзким видом в полупрозрачном платье: «Сияющая звезда».