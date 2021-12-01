Известная модель, жена «Холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун быстро восстановилась после родов и смогла вернуться к своей модельной карьере.

Как пишет Politeka.net, недавно девушка улетела за границу для участия в модном показе. Даша Хлистун моментально преобразилась, превратившись из прилежной мамочки в роковую красавицу. У себя в Инстаграм она поделилась кадром, сделанным во время показа. Она дефилировала в эффектном черном платье, которое подчеркивало ее худобу. Как известно, к показу модель очень сильно похудела.

Отметим, что до знакомства с Михайлюком Даша была успешной моделью. Она сотрудничала с такими брендами как Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace и другие. Красотку даже приглашали принять участие в показе Victoria’s Secret, что стало бы огромным прорывом в ее карьере. Однако, девушка не смогла попасть на показ из-за того, что ей не дали визу.

Сегодня Хлистун пытается совместить материнство и модельную карьеру.

Напомним, что Даша Хлистун не сдержала эмоций в кабине самолета: "Попробую порулить".

Как сообщала Politeka, Даша Хлистун в мини смутила чрезмерной худобой: «Жалко смотреть».

Также Politeka писала, что Даша Хлистун в узком боди рассказала, как похудела после родов: "Плакала в туалете".