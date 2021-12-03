Украинский певец Владимир Дантес удивил поклонников на своем первом сольном концерте, и неожиданно бросил им вызов перед вторым выступлением.

Как пишет Politeka.net, артист порадовал фанатов выступлением вживую 1 декабря. Этот концерт стал первым сольным в его карьере. Видимо, в связи с этим Дантес сделал несколько сюрпризов для зрителей.

Так, певец исполнил свой хит из прошлого «Девочка Оля». Также среди трек-листа выступления были кавер на песню Евгении Власовой "Ветер надежды" и три совершенно новые песни.

Певица Надя Дорофеева не могла пропустить первый сольный концерт своего мужа. Среди других звездных гостей оказались Дима Монатик, Наталья Могилевская, Алексей Дурнев и Антон Птушкин.

"Сегодня всё прошло отлично! Завтра жду всех на свой Первый сольный концерт!) Спасибо теплющему залу! Вы были невероятны! 2.12.2021 зал должен быть ещё круче. Это вам вызов!", - написал в своем Инстаграм Дантес.

Стоит отметить, что изначально его первый сольный концерт был запланирован на 2 декабря, однако, после того как все билеты оказались распроданы, было решено провести дополнительный концерт 1 декабря.

Поклонники поддержали артиста.

"Это теперь в копилке моих лучших моментов в жизни, спасибо вам за это", "Я в восхищении", "Было очень душевно! Благодарю!", "Спасибо за эмоции! Это было божественно!", - пишут люди.

Напомним, мама растрогала Дантеса "немужским" подарком перед его важным днем.

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес внезапно задержал концерт, обратившись к поклонникам.

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес признался, как переживает перед сольными концертами.