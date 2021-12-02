Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, какой подарок в преддверии сольного концерта сделала ему любимая мама.

Как пишет Politeka.net, музыкант поделился радостью в своих Сториз.

Не так давно Дантес показал поклонникам свою маму по имени Мария. Чувство юмора женщины тут же покорило фанатов артиста, после чего он стал показывать ее чаще.

В этот раз певец решил показать, как мама его балует. На кадрах он показал себя дома с новым аксессуаром. Как выяснилось, мама подарила Дантесу длинные висящие сережки. Артист признался, что такого рода подарок она делает ему впервые.

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«Не знаю, как вам это сказать, но у меня как у маленькой принцессы сегодня праздник. Мне мама подарила наконец-то мои первые сережки! Смотрите! Ну кайф же! Очень красиво. Нет, я серьезно, без шуток. Вот я понимаю, девчонки, приятно чувствовать себя принцессой!», - произносит на видео счастливый певец.

Он пообещал надеть сережки на свой сольный концерт, который состоится уже сегодня, 1 декабря.

Напомним, свекровь Нади Дорофеевой неожиданно обратилась к фанатам своего сына Дантеса.

Как сообщала Politeka, Никитюк возвращения в Украину похвасталась презентом от мужа Дорофеевой Дантеса.

Также Politeka писала, что врачам пришлось спасать Надю Дорофееву, подробности несчастья.