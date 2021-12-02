Советская актриса Евгения Симонова, которая прославилась ролью в "Обыкновенном чуде", удивила откровением о черной полосе в своей жизни.

66-летняя актриса поведала в программе "Скажи Гордеевой" о серьезном заболевании, причинах, которые к этому привели, и своей готовности принять смерть.

Так, у Симоновой было хроническое воспаление легких, которое привело к раку.

"Не было же ограничений. Воспаление легких - а у меня спектакль в Иркутске, все продано. Ну и что?, - рассказала она. - Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолет, температуру сбила. Приехала туда, сыграла спектакль, вернулась, продолжаю лечить воспаление легких... Тут съемки где-то, поехала поснималась, ну, воспаление, ну, что делать, я же пью лекарства. Вот так вот я все преодолевала. И у меня началась хроника".

Когда ей было около 50 лет воспаление прошло, но "затемнение" в легких осталось. Врачи тогда сказали, что не будут вмешиваться. Актриса таким образом прожила пять лет, регулярно проверяясь у медиков.

В 2013 году после очередного воспаления, затемнение "раз и выросло". Тогда врачи настояли на хирургическом вмешательстве.

По словам Симоновой, она ни капли не испугалась.

"Я вообще панически боюсь за своих детей и близких... Почему-то по поводу себя - я не боюсь. Не могу сказать, что я хочу и я готова умереть завтра-послезавтра. Если скажут, что надо, я могу принять это, потому что я благодарна - я 66 лет так прожила! Это хорошо. В принципе, я готова. У меня нет такого "почему это со мной?", - заявила звезда.

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