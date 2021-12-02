Певица Наташа Могилевская с Дмитрием Монатиком и другими звездами пришли на первый сольный концерт Владимира Дантеса.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной отечественной певицей, а также у звезды есть продюсерский центр, с которым заключил контракт Владимир Дантес в свое время. Певец был частью группы "ДиО.Фильмы" вместе с Владимиром Олейником после "Фабрики звезд 2". А уже в 2015 группа распалась и Дантес начал карьеру телеведущего.

Уже в 2019 году артист вернулся к творчеству и записал первый сингл "Теперь тебе 30". В 2020 звезда выпустил еще 3 сингла, а недавно и мини альбом, который назвал "Твоя любимая музыка". И теперь Дантес выступил с первым сольным концертом в Киеве, куда пришла Наталья Могилевская, Монатик и много других звезд, которых он приглашал на мероприятие. Бывший продюсер Владимира решила опубликовать видео у себя на страничке, как зажигает на концерте своего бывшего подопечного.

"Вова, поздравляю тебя с первым сольным концертом в Киеве! SOLD OUT. Ты особенный артист! Я всегда верила и верю в тебя!", - было написано под фото.

Фанаты посмотрели видео более 50 тысяч раз и написали комментарии:

"Никогда не нужно останавливаться,вперёд и только вперед, верить и ити к своей цели", "Хитяра", "Какая ностальгия) Это же фабрика. Рад, что он на сцене снова!", "Как Наталья права - Владимир действительно особенный артист".

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