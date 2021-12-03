В «Дизель шоу» вспомнили актуальный сейчас номер с покойной Мариной Поплавской, которая показала в нем свой талант к перевоплощению: видео появилось на странице проекта в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, создатели «Дизель шоу» решили напомнить поклонникам о номере, который особенно актуален в декабре.
Так, на кадрах Марина Поплавская, Виктория Булитко и Александр Бережок разыграли сценку о подарках на Новый год.
Бережок исполнил роль мужа Булитко, который поздравляет с праздником ее маму – Поплавскую.
«Мама, это вам за день рождения. Это вам за 8 марта. Это вам за День ВДВ», - произносит артист, протягивая подарки.
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Когда Поплавская грозно интересуется, при чем тут День ВДВ, Бережок напоминает о том, как «по пьяни» разбил ей о голову вазу.
Затем Поплавская узнает, что ее дочке муж подарил змею, которую Булитко назвала Жужа.
«Небось называет Жужа Францевна», - недовольно пробурчала Поплавская, намекая на свое собственное отчество.
В комментариях к посту украинцы не смогли сдержать эмоций.
«Мариночка...светлая память...Но нужно жить дальше, выходить на сцену, дарить позитив людям. Ребята, я вами всеми восхищаюсь, вы- лучик пятничного тепла и света в жизни многих людей. Спасибо за ваше умение дарить людям радость», - написала одна из фанаток шоу.
Напомним, что Марина Поплавская трагически погибла в ДТП, в которое автобус с артистами «Дизель шоу» попал 22 октября 2018 года.
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" показала свой новый автомобиль.
Как сообщала Politeka, трагедия в "Дизель шоу", боль потери не утихает.
Также Politeka писала, что актеры "Дизель шоу" насмешили новогодней сценкой, знакомой каждому.