В «Дизель шоу» вспомнили актуальный сейчас номер с покойной Мариной Поплавской, которая показала в нем свой талант к перевоплощению: видео появилось на странице проекта в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, создатели «Дизель шоу» решили напомнить поклонникам о номере, который особенно актуален в декабре.

Так, на кадрах Марина Поплавская, Виктория Булитко и Александр Бережок разыграли сценку о подарках на Новый год.

Бережок исполнил роль мужа Булитко, который поздравляет с праздником ее маму – Поплавскую.

«Мама, это вам за день рождения. Это вам за 8 марта. Это вам за День ВДВ», - произносит артист, протягивая подарки.

Когда Поплавская грозно интересуется, при чем тут День ВДВ, Бережок напоминает о том, как «по пьяни» разбил ей о голову вазу.

Затем Поплавская узнает, что ее дочке муж подарил змею, которую Булитко назвала Жужа.

«Небось называет Жужа Францевна», - недовольно пробурчала Поплавская, намекая на свое собственное отчество.

В комментариях к посту украинцы не смогли сдержать эмоций.

«Мариночка...светлая память...Но нужно жить дальше, выходить на сцену, дарить позитив людям. Ребята, я вами всеми восхищаюсь, вы- лучик пятничного тепла и света в жизни многих людей. Спасибо за ваше умение дарить людям радость», - написала одна из фанаток шоу.

Напомним, что Марина Поплавская трагически погибла в ДТП, в которое автобус с артистами «Дизель шоу» попал 22 октября 2018 года.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" показала свой новый автомобиль.

Как сообщала Politeka, трагедия в "Дизель шоу", боль потери не утихает.

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