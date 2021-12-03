Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая была одной из судей шоу "Співають всі", смутилась во время интервью с Катей Осадчей.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram Анастасия Приходько, которая была одной из ста судей популярного шоу "Співають всі", поделилась фотографиями с интервью, которое давала ведущей программы "Світське життя" Кати Осадчей. На втором фото, вероятно, Осадчая поставила Приходько какой-то интересный вопрос, ведь певица смутилась.

"Я знаю, вам понравится второе фото 😅 Как думаете, какой вопрос задала Катя Осадчая?",- написала исполнительница.

Как видим, Анастасия была одета в кремовые брюки и черный пиджак, а Катя наоборот - в черные брюки и кремовый пиджак.

В комментариях поклонники написали свои догадки по вопросу Осадчей.

"О том, можете ли вы с ней обменяться верхней и нижней частями костюма 😄 ", "Красотки 🔥🔥🔥 ", "Нальешь ли ты ей вина?", "Хотели бы вы еще деток? 😉 ", "Настя ты супер, смотрю на тебя и сразу в голове песня, "Мама," я в восторге от тебя. Напой ее в посте или сторис🔥🔥🔥🔥😍😍😍", - написали в сети.

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