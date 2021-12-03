Певица Слава Каминская, которая была солисткой группы "НеАнгелы", показала новый образ и попросила у украинцев помощи.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская и Виктория Смеюха были солистками группы "НеАнгелы". Но коллектив распался, а недавно певицы поссорились. Виктория разрезала торт с лицом Славы, что Каминскую задело, после чего Смеюха дала множество интервью, в которых рассказала об абьюзе в группе. А теперь Каминская решила показать стильный образ и попросила помощи у украинцев.

На новом фото Слава Каминская была в блестящем платье. Звезда стояла перед зеркалом, сделав селфи.

"Плиззз :) посоветуйте вкусные заведения , где можно отметить детский и чтобы для меня, социофобушка, его можно было закрыть под мероприятие", написала Каминская.

"Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Лобода ,но лучше", "Слава, а такие губки, петь не мешают?", "Очень красиво".

Напомним, Смеюха после распада "НеАнгелов" и скандала с Каминской показала абсолютно новую себя

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Также Politeka писала, что жена Остапчука, которая дружит с Каминской, высказалась о ее скандале со Смеюхой



