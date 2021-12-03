Победитель шоу "Холостячка-1", юморист из "Квартал 95" и ведущий мероприятий, Александр Эллерт, заставил порадоваться за себя своих поклонников.

Александр Эллерт после окончания проекта "Холостячка" пытался построить отношения с его героиней Ксенией Мишиной, сообщает Politeka.net. Пара жила вместе, и совершала совместные поездки, но, к сожалению, летом рассталась.

О причине такого решения бывшие влюбленные не рассказывали, хотя Александр Эллерт много раз пытался восстановить отношения с актрисой.

Некоторые пользователи Сети заметили, что после расставания юморист немного изменился, его взгляд стал потухшим, однако несмотря ни на что жизнь продолжается.

А в новом посте в Инстаграм победитель "Холостячки" порадовал поклонников своим свежим и довольным видом.

"Из достижений за сегодня… Выспался", - написал Александр Эллерт.

Всего за 20 минут пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Лучшее достижение однозначно 💆", "Чисто по человечески завидую", "Что за пупсик такой милый😊😊😊", "Красавец! Хорошего дня!", "Это моя мечта 💫💫💫", "Ой прям утеплился весь такой 😍😍😍😍", - написали пользователи Сети.

Напомним, победитель «Холостячки» Эллерт показал, чем занимается после разрыва с Мишиной

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