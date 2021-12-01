Известный комик и сценарист, бывший участник шоу "Холостячка" Александр Эллерт заговорил о новом романтическом шоу.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский юморист, лигасмешник и бывший участник романтического реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт после расставания с Ксенией Мишиной снова заговорил о шоу для одиноких. Только, похоже сам он на него не собирается, зато рекомендует своим поклонникам.

В своих Instagram-сторис Александр опубликовал видео, в котором рассказал о кастинге в новое романтическое шоу.

"Сказали по всем новостям и интернет-порталам, что эта зима будет самой холодной за всю историю зим. А это значит, что подобную зиму нельзя встречать в одиночестве. Телеканал ТЕТ отрывает и объявляет кастинги в романтическое шоу первых свиданий. Поэтому все одинокие сердца, напишите Сереге Полунину, все подробности и всю информацию он вам с удовольствием предоставит. Чтобы вы построили романтические, а может быть и семейные отношения", - рассказал Эллерт в сторис.

Напомним, Эллерт показал, чем занимается после окончательного расставания с Мишиной: "Какие глупости".

Как сообщала Politeka, Эллерт обескуражил переменами во внешности после точки в отношениях с "холостячкой" Мишиной: "Прям мое".

Также Politeka писала, что Эллерт с кольцом в руке вызвал ажиотаж после перипетий с Мишиной: "Пара по крови".