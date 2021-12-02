Известный украинский ведущий, звезда шоу «Маска» Владимир Остапчук публично подшутил над женой, застукав ее в ванной за странным занятием.

Как пишет Politeka.net, Остапчук довольно часто шутит над своей новой женой Кристиной Горняк. Он забавно обыгрывает ситуации, которые происходят в их совместной жизни. В этот раз он снял Кристину в ванной, пока она наводила красоту.

«Что это вообще такое?», - подписал видео телеведущий.

Остапчук показал, как жена освежает волосы при помощи сухого шампуня. Мужчине такая процедура показалась очень смешной.

«Короче, жена взяла, судя по всему, либо наждачку, либо туалетную бумагу. И говорит, что это сухой шампунь. Хорошо, зай. Тогда я жидкий кондиционер», - пошутил Остапчук.

Отметим, что роман Остапчука и Кристины начался с громкого скандала. Телеведущий ушел из семьи, оставив двоих детей. Через год он женился на своей новой избраннице, что сопровождалось скандалами с его бывшей супругой.

Напомним, что жена Остапчука заговорила о скандале Каминской со Смеюхой: "Как-то странно...".

А еще Politeka сообщала, что Владимир Остапчук показал свой будущий особняк: "Так круто".

Также Politeka писала, что Остапчук после скандала показал роскошный автомобиль: "Не хочу снова в грязь!".