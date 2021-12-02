Володимир Остапчук, зірка шоу" Маска "і" Співають всі", розповів про будівництво будинку і показав нові фотографії в соціальній мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є ведучим шоу "Маска"," Співають всі " та багатьох інших. Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На фото можна побачити недобудований будинок,. а також Володимира з дружиною Христиною.
"Творити
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Наш будиночок поки йде зимувати до перших сонячних променів, а ми все більше часу проводимо з дизайнерами, вникаючи в різні нюанси.
Від опалення до вибору компаній, які займаються проводкою, меблями, санітайзерами, басейном і ще Бог знає чим
ДО РЕЧІ, землю вже оформили, вікна вставили, задули всі щілини (як ніби я сам це робив-будівельники, звичайно)
Вже сильно чекаємо, щоб в'їхати в будинок, де тепло, затишно і звучить сміх.
Творити, це так круто", - написав Володимир.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Бажаю якомога швидше переїхати в своє гніздечко" ," ми також недавно купили свій будинок, це таке божевільне почуття...".
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