Відомий український ведучий Володимир Остапчук після гучного скандалу з вечіркою в День пам'яті жертв голодоморів показав, як зустрічає перший день зими зі своєю улюбленою машиною.
Як пише Politeka.net, шоумен поділився новими сторіз на своїй сторінці в Instagram.
1 грудня в Києві, як і в багатьох інших містах України, випав сніг. З нагоди цієї події Остапчук вирішив показати, як виглядає його білосніжна машина, якій тепер належить їздити вулицями з танучим снігом і брудом.
"Перший день зими і випав перший сніг...а у мене чиста машина, і я так не хочу їхати знову в бруд!", - поскаржився шоумен.
Він зазначив, що чистота автомобіля пояснюється тим, що він користується сервісом, який натирає машини до блиску прямо на паркінгу.
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"Я в душі не так ретельно миюся", - пожартував Остапчук.
Він показав свою розкішну білу іномарку з усіх боків.
Зазначимо, що на початку тижня шоумен потрапив у гучний скандал. Минулої суботи Остапчук був ведучим на веселій вечірці блогерів, які розважалися в День пам'яті жертв голодоморів. Багатьох українців особливо розлютили слова Остапчука про "голодну тусовку".
Нагадаємо, дружина Остапчука, що вляпався в гучний скандал, звернулася до українців.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Маски" Остапчук зробив відверте зізнання після гучного скандалу.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука зізналася, який урок винесла після скандалу з вечіркою.