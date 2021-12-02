Перший день зими зустрів в чистоті

Відомий український ведучий Володимир Остапчук після гучного скандалу з вечіркою в День пам'яті жертв голодоморів показав, як зустрічає перший день зими зі своєю улюбленою машиною.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився новими сторіз на своїй сторінці в Instagram.

1 грудня в Києві, як і в багатьох інших містах України, випав сніг. З нагоди цієї події Остапчук вирішив показати, як виглядає його білосніжна машина, якій тепер належить їздити вулицями з танучим снігом і брудом.

"Перший день зими і випав перший сніг...а у мене чиста машина, і я так не хочу їхати знову в бруд!", - поскаржився шоумен.

Він зазначив, що чистота автомобіля пояснюється тим, що він користується сервісом, який натирає машини до блиску прямо на паркінгу.

"Я в душі не так ретельно миюся", - пожартував Остапчук.

Він показав свою розкішну білу іномарку з усіх боків.

Зазначимо, що на початку тижня шоумен потрапив у гучний скандал. Минулої суботи Остапчук був ведучим на веселій вечірці блогерів, які розважалися в День пам'яті жертв голодоморів. Багатьох українців особливо розлютили слова Остапчука про "голодну тусовку".

Нагадаємо, дружина Остапчука, що вляпався в гучний скандал, звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Маски" Остапчук зробив відверте зізнання після гучного скандалу.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука зізналася, який урок винесла після скандалу з вечіркою.