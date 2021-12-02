Фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал о создании клипа "Імперії впадуть", в котором, к слову, снялась его бывшая девушка - супермодель Наталья Гоций.

В ноябре группа "Бумбокс" выпустила новый клип "Імперії впадуть", в съемках которого приняла участие бывшая девушка Андрея Хлывнюка - супермодель Наталья Гоций, сообщает Politeka.net.

Примечательно, в своих интервью модель рассказала, что они расстались в дружеских отношениях, и большую роль сыграло несовпадение графиков обоих.

В новом посте в Инстаграм Андрей Хлывнюк решил поделиться интересным фактом о создании клипа.

Оказывается, группа решила отказаться от стандартной стойки под клавиши и рэка под вертушку, из-за чего директор коллектива Виталий Харенко купил старые колонки. В результате удалось собрать две стойки.

Продюсер группы Алексей Согомонов вдохновлялся обложкой альбома KLF - "White Room", а позже сокрушался из-за того, что стойки невозможно унести с собой, ведь они получились очень тяжелыми.

Отметим, режиссер клипа Стас Гуренко рассказал, что работа "Імперії впадуть" - это завершение трилогии, в которую входят друге работы: "ДШ" и "Ангели".

Напомним, экс-возлюбленная Андрея Хлывнюка Гоций раскрыла подробности его развода

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