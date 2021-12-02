Фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал о создании клипа "Імперії впадуть", в котором, к слову, снялась его бывшая девушка - супермодель Наталья Гоций.
В ноябре группа "Бумбокс" выпустила новый клип "Імперії впадуть", в съемках которого приняла участие бывшая девушка Андрея Хлывнюка - супермодель Наталья Гоций, сообщает Politeka.net.
Примечательно, в своих интервью модель рассказала, что они расстались в дружеских отношениях, и большую роль сыграло несовпадение графиков обоих.
В новом посте в Инстаграм Андрей Хлывнюк решил поделиться интересным фактом о создании клипа.
Оказывается, группа решила отказаться от стандартной стойки под клавиши и рэка под вертушку, из-за чего директор коллектива Виталий Харенко купил старые колонки. В результате удалось собрать две стойки.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию
На трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать: выяснились новые детали ДТП
Штраф по 3332 гривен: новый запрет вступил в силу для днепрян
63-летняя Мадонна удивила нескромной позой на вечеринке с Дуа Липой: "Бедная старушка"
Продюсер группы Алексей Согомонов вдохновлялся обложкой альбома KLF - "White Room", а позже сокрушался из-за того, что стойки невозможно унести с собой, ведь они получились очень тяжелыми.
Отметим, режиссер клипа Стас Гуренко рассказал, что работа "Імперії впадуть" - это завершение трилогии, в которую входят друге работы: "ДШ" и "Ангели".
Напомним, экс-возлюбленная Андрея Хлывнюка Гоций раскрыла подробности его развода
Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк после развода поделился печальными мыслями
Также Politeka писала, что Андрей Хлывнюк, который разводится с женой, умилил редкими кадрами с подросшей дочерью