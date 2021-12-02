Актриса Анна Саливанчук, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, показала себя в новом образе, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук не только успешная актриса, но и мама двоих сыновей. Последнего мальчика звезда родила осенью прошлого года. Недавно Анна отдыхала на курорте, но уже вернулась домой. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Анна была в эффектной рубашке и корсете, который идеальной подчеркнул талию звезды. Саливанчук сделала снимок у новогодней елки, похваставшись образом.

"2 день зимы, а у меня уже Новый год", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написала комментарии:

"Какова красотка", "Вы очень красивая!", "Вы очень красивая! Здоровья вам и удачи)))", "Красивая елка, сама наряжала?)", "Лариса Долина тоже так начинала...".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в корсете и джинсах показала, как кайфует по вечерам

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" в кофточке с формами напоказ рассказала, почему муж ее ревнует

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" скривилась, пожаловавшись на свою форму в зале



