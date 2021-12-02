Актриса Анна Саливанчук, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, показала себя в новом образе, поделившись фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук не только успешная актриса, но и мама двоих сыновей. Последнего мальчика звезда родила осенью прошлого года. Недавно Анна отдыхала на курорте, но уже вернулась домой. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Анна была в эффектной рубашке и корсете, который идеальной подчеркнул талию звезды. Саливанчук сделала снимок у новогодней елки, похваставшись образом.
"2 день зимы, а у меня уже Новый год", - написала Анна.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написала комментарии:
"Какова красотка", "Вы очень красивая!", "Вы очень красивая! Здоровья вам и удачи)))", "Красивая елка, сама наряжала?)", "Лариса Долина тоже так начинала...".
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