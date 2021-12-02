Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и участница шоу «Танцы со звездам» Ольга Харлан дала откровенное интервью, в котором раскрыла многие подробности из своей личной и профессиональной жизни.

Как пишет Politeka.net, интервью вышло на youtube-канале DOROTYE (чтобы посмотреть видео – листайте до конца).

«Когда я готовила этот выпуск и перечитывала расшифровку нашего с Олей разговора, я ревела взахлёб…Это история успеха - не побоюсь этого слова - великой украинской спортсменки! О проблемах с ментальным здоровьем. И почему не могла отказаться от участия в последней Олимпиаде. О допингах, харасменте в спорте и идеологической работе, которая проводится среди спортсменов», - анонсировала интервью телеведущая.

Ольга Харлан

Харлан призналась, что на первую Олимпиаду украинская команда ехала, не будучи фаворитами. Кроме этого, они были самой молодой командой на соревнованиях. По словам спортсменки, их подготовка к Олимпиаде была адской.

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«Первая моя Олимпиада была, когда мне было 17. Когда ехали туда, мы вообще не думали, что победим. Было очень тяжело с тренером. Мы его боялись как огня. Он был очень резкий и требовательный», - отметила Ольга Харлан.

Напомним, что Харлан показала мужчину из-за которого уедет из Украины: "Уже куплен билет…".

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