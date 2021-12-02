Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и участница шоу «Танцы со звездам» Ольга Харлан дала откровенное интервью, в котором раскрыла многие подробности из своей личной и профессиональной жизни.

Как пишет Politeka.net, интервью вышло на youtube-канале DOROTYE (чтобы посмотреть видео – листайте до конца).

«Когда я готовила этот выпуск и перечитывала расшифровку нашего с Олей разговора, я ревела взахлёб…Это история успеха - не побоюсь этого слова - великой украинской спортсменки! О проблемах с ментальным здоровьем. И почему не могла отказаться от участия в последней Олимпиаде. О допингах, харасменте в спорте и идеологической работе, которая проводится среди спортсменов», - анонсировала интервью телеведущая.

Харлан призналась, что на первую Олимпиаду украинская команда ехала, не будучи фаворитами. Кроме этого, они были самой молодой командой на соревнованиях. По словам спортсменки, их подготовка к Олимпиаде была адской.

«Первая моя Олимпиада была, когда мне было 17. Когда ехали туда, мы вообще не думали, что победим. Было очень тяжело с тренером. Мы его боялись как огня. Он был очень резкий и требовательный», - отметила Ольга Харлан.

Напомним, что Харлан показала мужчину из-за которого уедет из Украины: "Уже куплен билет…".

А еще Politeka сообщала, что Харлан сделала признание о бывшей жене Дикусара: "Навсегда запомню...".

Также Politeka писала, что Харлан рассказала, как Дикусар ее успокаивает: "Дима подходит ко мне...".