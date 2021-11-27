Фіналістка проєкту "Танці з зірками" Ольга Харалан розповіла шанувальникам, що одразу після шоу полетить в Італію до свого коханого фехтувальника Луїджі Самеле.

Як пише Politeka.net, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка у 2008 році привезла до України золото у фехтуванні на Олімпіаді в Пекіні, стала фіналісткою проєкту "Танці з зірками". На паркет Харлан виходить із хореографом Дмитром Дікусаром.

У своєму Instagram Ольга Харлан розповіла, що після закінчення танцювального шоу полетить в італійське місто Болонья до свого коханого чоловіка. Ольга показала фото свого бойфренда – фехтувальника Луїджі Самеле та розповіла, що вже купила білет на 4 грудня.

"Весь час присвятити йому. Уже куплений білет на 4 грудня в Болонью", - написала Харлан.

Зауважимо, що Оля зустрічається із італійцем вже майже чотири роки. Луїджі Самеле - італійський фехтувальник, триразовий чемпіон Європи й Олімпійський медаліст.

Рaніше Politeka писала, що "Танці з зірками", Ольга Харлан впала на коліна перед ексдружиною Дікусара: "Ти добре себе вела?".

Нагадаємо, що Харлан і Дікусар вразили виснаженим виглядом перед фіналом "Танців з зірками": "Дуже погано".

A ще Politeka повідомляла, що Дімопулос розповіла про стан Харлан і Дікусара напередодні фіналу "Танців з зірками": "Їм складно".