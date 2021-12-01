Українська спортсменка Ольга Харлан, яка посіла друге місце на шоу "Танці з зірками" в парі з Дмитром Дікусаром, подякувала продюсерам та керівникам проєкту.

Як пише Politeka.net, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та хореограф Дмитро Дікусар стали віце-переможцями проєкту "Танці з зірками", фінал якого відбувся 28 листопада на телеканалі "1+1".

У своєму Instagram Ольга Харлан вирішила подякувати команді проєкту, яка працювала над тим, щоб танці пар та ефіри були ефектними. Так, Харлан подякувала продюсеру шоу Володимиру Завадюку, знімальній групі, креативному продюсеру Олені Коляденко та іншим.

Також Харлан звернулася до головного хореографа шоу Олени Шоптенко, яка була одружена із партнером Ольги Дмитром Дікусаром.

"Олено, ти людина-допомога! Навіть якщо просто проходила повз, то могла зупинитися і підказати як треба, і тільки тоді це надавало фарб танцю. Ти завжди мотивувала. Я назавжди запам'ятаю нашу першу розмову, яка сталася після однієї з репетицій першого танцю і ти мені сказала "Просто прокайфуй тут, після Олімпіади буде саме воно". І я реально кайфувала від кожного танцю, яким би складним він не був", - написала Харлан.

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