Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, модель Анна Богдан, обратилась к украинцам с важным посланием о детях, которых они хотят осчастливить.

Анна Богдан и Михаил Заливако рассказали о планах помочь детям из детдомов, пишет Politeka.net. Об этом звезда сообщила на днях, и сразу же получила много предложений от неравнодушных людей.

По словам девушки, многие решили присоединиться к акции и подарить частичку чуда. Связаться с Анной Богдан и Михаилом Заливако по поводу этого вопроса можно будет на другой странице.

"Сегодня стартует 4 этап нашей благотворительной акции "Семь чудес для наших детей", - написала в конце важного послания модель.

За 40 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети также сделали комплименты автору поста.

"Участвую!!!🔥🔥🔥 Прекрасные чудеса!!!😍😍😍", "Участвую 👏", "Прекрасна", "Красотка", - написали фолловеры.

Отметим, Анна Богдан и Михаил Заливако начали строить отношения на проекте "Холостяк". После завершения шоу пара сразу стала жить вместе.

Михаил Заливако отметил, что выбирал девушку только по зову сердца, которому он не мог приказать.

Напомним, Анна Богдан отхлестала "Холостяка" Заливако прямо в ресторане

Как сообщала Politeka, избранница «Холостяка» Анна Богдан рассказала, в какую передрягу попала с Заливако

Также Politeka писала, избранница "Холостяка" Анна Богдан честно показала, какой ее видит Заливако