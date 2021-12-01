Известная украинская блогерша, победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан рассказала, что им пришлось пережить во время путешествия.
Как пишет Politeka.net, из-за урагана в Стамбуле возникли задержки рейсов, в том числе из Киева. Анна и Михаил, которые только отправились в путешествие, попали в эту передрягу, в результате чего их дорога до места назначения заняла целые сутки. В Инстаграм красотка показала, какими измученными они выглядели с Михаилом в конце пути.
«Всем привет. Мы уже соскучились по вам. Наш полет был очень долгим и трудным. У нас были задержки рейсов, 3 пересадки. И 24 часа добирались к нереально красивому месту», - отметила Анна.
Она также добавила, что эти испытания стоили того. Судя по сторис Михаила, парочка отправилась в Мексику.
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Отметим, что Богдан и Заливако очень много путешествуют вместе. О своих приключениях они рассказывают подписчикам.
Напомним, что Анна Богдан с разрисованным лицом рассказала о новом опыте: "Первый раз была...".
Как сообщала Politeka, Анна Богдан показала кадры страшной стихии: срывает крыши.
Также Politeka писала, что Анна Богдан показала, какой ее видит возлюбленный: "Простая мартышка".