Известная украинская блогерша, победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан рассказала, что им пришлось пережить во время путешествия.

Как пишет Politeka.net, из-за урагана в Стамбуле возникли задержки рейсов, в том числе из Киева. Анна и Михаил, которые только отправились в путешествие, попали в эту передрягу, в результате чего их дорога до места назначения заняла целые сутки. В Инстаграм красотка показала, какими измученными они выглядели с Михаилом в конце пути.

«Всем привет. Мы уже соскучились по вам. Наш полет был очень долгим и трудным. У нас были задержки рейсов, 3 пересадки. И 24 часа добирались к нереально красивому месту», - отметила Анна.

Она также добавила, что эти испытания стоили того. Судя по сторис Михаила, парочка отправилась в Мексику.

Отметим, что Богдан и Заливако очень много путешествуют вместе. О своих приключениях они рассказывают подписчикам.

Напомним, что Анна Богдан с разрисованным лицом рассказала о новом опыте: "Первый раз была...".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан показала кадры страшной стихии: срывает крыши.

Также Politeka писала, что Анна Богдан показала, какой ее видит возлюбленный: "Простая мартышка".