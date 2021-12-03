Украинский ведущий "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук удивил внешностью в юные годы и сейчас - в Сети считают, что он стал еще краше.

37-летний Владимир Остапчук работал преподавателем английского языка, но позже переехал в Киев, где окончил школу дикторов и устроился на телевидение, передает Politeka.net. Сейчас лицо ведущего известно чуть ли не каждому украинцу, особенно благодаря проекту "Маска".

В Сети решили показать, каким телеведущий был до звездной карьеры. На первом фото телеведущий выглядит значительно полнее. Вероятно, тогда Владимир Остапчук не следил за питанием, как сейчас.

По словам телеведущего, от природы он склонен к полноте, поэтому ему приходится отказывать себе в некоторой еде. В частности, звезда не ест хлеб и сладости.

Также ведущий много проводит времени в спортзале.

Фото "до и после" собрало много комментариев и сотни лайков.

"Согласитесь, ведущий гипершоу МАСКА @maskaukrainetv на @kanalukraina стал еще круче 🔥", - написали авторы поста.

"Противный он какой-то. Мне не нравится. Зазнался", "Хороший ведущий, но подмочил свою репутацию полностью...", "Теперь всё с ним ясно)", "Это факт🔥", "Хуже фоток школьного фотоальбома только фотки в паспорте 😂", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, что Остапчук поделился личными кадрами из постели, засветив свой торс

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