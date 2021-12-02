Студия "Квартал 95" решила показать, что творится за кулисами юмористического концерта, где можно заметить звезд шоу-бизнеса Надю Дорофееву, Екатерину Кухар и других.

Звезды "Квартал 95" проводят концерты, на которые приходит масса украинцев, пишет Politeka.net. В этот раз студия решила показать уникальные кадры того, что происходит за кулисами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Кроме актеров "Квартала" Евгения Кошевого, Александра Пикалова, Юрия Ткача и других, засняли и взяли комментарии у звездных гостей - Нади Дорофеевой и Екатерины Кухар.

"Артисты, которые выступают на "Квартале" они очень стараются. У меня сегодня новый костюм... нам хочется больше выпендриваться, постараться для зрителей", - поделилась Дорофеева.

"Мы обожаем работать с "Кварталом", мы обожаем работать с публикой "Квартала". Для нас это всегда праздник, для нас это всегда хорошее настроение", - рассказала Екатерина Кухар.

"Наша любимая атмосфера из-за кулис концерта "Вечернего Квартала" ✨🥰

Заряжайтесь ею, проникайтесь предчувствием праздника и смотрите, что мы приготовили для вас в новом премьерном выпуске", - написали авторы поста.

Напомним, разведенный Пикалов из "Квартал 95"

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