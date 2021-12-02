Известная балерина, судья шоу «Танців з зірками» Екатерина Кухар, которая недавно стала директором хореографического колледжа, впечатлила видом на одном из уроков.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Кухар опубликовала фото, сделанное во время ее посещения открытых уроков в колледже. Балерина выбрала эффектное короткое черное платье и туфли на каблуке. Красотка козырнула своими стройными ножками и невероятной фигуркой.

«Сегодня в @ksbc_official состоялся пересмотр практики учащихся 5-8 классов. Сценическая практика – один из главных элементов развития и роста артистов балета. Это очень важный этап обучения, который помогает раскрывать танцевальность, музыкальность, технику, актерское мастерство и дает фундаментальную основу», - отметила Кухар.

В комментариях эффектной брюнетке оставили массу приятных слов.

«Вы - сама элегантность», «Мульти молодец», «Класс», «Вы так хороша, уважаю», «Невероятная женщина, как вы все успеваете», «Красивое платье», «Звезда», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар зацепила Матвиенко и жену Монатика: "Мой родной...".

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