Вот это да

Известный исполнитель Макс Барских, который выпустил новый клип на трек «Tequila Sunrise», удивив своей пластичностью, снова вызвал ажиотаж в сети.

Как сообщает Politeka.net, известный исполнитель Макс Барских, который покорил миллионы фанаток своими хитами и харизмой, часто делится в Instagram яркими публикациями о своей жизни и творчестве.

Новый пост артиста произвел настоящий фурор.

«Отмечаю начало зимы. Спасибо, Маями! Если и зимовать то только так», - написал артист.

Макс Барских показал снимок, на котором позировал на фоне моря.

«Вызываем пожарных», «Любишь ты, Макс, на ночь глядя интересные посты выкладывать», «Что за Аполлон? 😍 Слишком горячо», «Согрел, так согрел», «Макс, в жизни ты гораздо лучше, чем в самом распрекрасном клипе!!! Отдохни как следует перед оставшимися концертами», «Ослепил», «Ох и красавчик», - пишут в комментариях.

Напомним, Макс Барских признался о неожиданных трудностях на съемках: "Норовили уронить меня на пол".

Как сообщала Politeka, Макс Барских сбросил рубашку и устроил феерию вместе с двумя танцорами: "Провокационно, ты что творишь?".

Также Politeka писала, что Макс Барских забрался на стол и поразил движениями, появилось видео: "Трудяга".