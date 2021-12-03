Директор Дома ученых во Львове, где прошло скандальное празднование День рождения блогера Александра Залиска в день памяти жертв голодоморов, скончался на 76-году жизни.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Facebook первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил о смерти директор Дома ученых, где состоялась скандальная блоггерская "голодная туса" в День памяти жертв голодоморов, Романа Славитича.

По словам Андрея Москаленко, они с покойным договорились о встрече, на которую тот пришел раньше. Ему стало плохо, он потерял сознание. Приехавшие на место медики пытались спасти жизнь 75-летнему Роману Славитичу, однако напрасно.

"Когда я пришел, начал помогать коллеге. Сразу после этого приехала скорая. Медики час пытались спасти жизнь, но, к сожалению, господин Роман умер. Мне сейчас немного сложно говорить об этом. Прошу понять состояние и дать время.

Искренние соболезнования всем родным и близким господина Романа. Светлая память!",- написал Андрей Москалец.

Напомним, что во львовском Доме ученых 26 ноября, в День памяти жертв голодоморов, известные украинские блогеры праздновали День рождения Александра Залиска.

Ведущим на празднике стал Владимир Остапчук, назвавший вечеринку "голодной тусой".

Заметим, что Остапчук, именниник и некоторые гости праздника извинились за вечеринку, аргументируя тем, что они не знали о Дне памяти.

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Напомним, что жена Остапчука "вмазала" Саше Пустовит после скандальной вечеринки: "Хайп с разводом потерял свою силу?".

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