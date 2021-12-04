Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, модель и турагент Анна Богдан, похвасталась фигурой в новом купальнике во время отдыха в Мексике.

Бывший герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако вместе с возлюбленной, Анной Богдан, отправились в Мексику, пишет Politeka.net. Модель рассказывает об отдыхе, а также хвастается новыми приобретениями, в частности, купальником.

В новых сторис в Инстаграм девушка покрасовалась перед зеркалом в купальнике с вырезом почти до пупка.

"Собираемся на пляж. Надела новый купальник...очень мне понравился принт, яркие цвета, сзади голая спинка", - рассказала Анна.

Позже Анна Богдан рассказала, что давно планировала приехать в Мексику.

"Мексика - это давно была моя мечта, моя цель и вот конец года, и мы с Мишей здесь. Вообще на самом деле очень важно видеть и представлять то, что ты хочешь", - рассказала красотка.

Также звезда ТВ похвасталась красивыми видами на природу.

Отметим, Анна Богдан и Михаил Заливако продолжили строить отношения после завершения проекта "Холостяк".

Паре приходилось скрывать отношения примерно три месяца, ведь тогда на экраны еще не вышел финал шоу.

Напомним, избранница "Холостяка" Заливако Богдан рассказала о детях, которым нужна помощь

Как сообщала Politeka, избранница "Холостяка" Богдан в узком боди показала свою главную гордость

Также Politeka писала, победительница "Холостяка" Богдан раскрыла украинкам секреты красоты