Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, впервые за долгое время решил возобновить музыкальную карьеру и выпустил новую песню, чем очень удивил поклонников.

Украинская звезда, популярный исполнитель и член жюри шоу «Маска» Андрей Данилко впервые за долгое время вернулся к своему эпатажному образу Верки Сердючки. Так, артист выпустил новую новогоднюю песню, записанную с европейскими продюсерами.

Как выяснилось из отметки в Инстаграм артиста, песня была записана в Стокгольме (Швеция), как и предыдущий хит Сердючки Make It Raine Champagne. В октябре Андрей Данилко уже интриговал интересными кадрами со студии звукозаписи, где работал над будущим хитом со шведскими продюсерами

«For everyone who celebrates! … #wildchristmas» - пишет артист под кадрами.

Поклонники были сражены возвращением артиста:

«Вау круто то как 👍🤩; Вера, Андрюша может когда-нибудь приедешь в Краснодарский край; Прелесть❤️❤; все бы отдала чтобы Верка Сердючка приехала в Россию, но это похоже уже невозможно; лучше что я слышала❤️❤; Спасибо за настроение. Здоровья, радостей ❤️. Очень приятные голос, мелодия, энергетика👏; Чем-то даже на музыку Фреди Меркури похоже; красиво очень,будешь всемирно известный🔥; Ну Американцам понравится - новый рынок 👏👏👏 ну и нам 😂».

Ранее на шоу "Маска" норка-искусительница в разноцветном жилете и с блестящей шубкой заинтриговала зрителей и детективов. Соответствующие кадры появились на официальной страничке проекта в Инстаграм.

Ведущий "Маски" Владимир Остапчук в образе Гарри Поттера сразу заявил: "Андрей Михайлович, это по вашу душу!".

Напомним, Данилко с мамой Сердючки оконфузились перед Каменских на шоу "Маска": "Спасибо, Андрей Михайлович!"

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