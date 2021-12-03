Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, впервые за долгое время решил возобновить музыкальную карьеру и выпустил новую песню, чем очень удивил поклонников.
Украинская звезда, популярный исполнитель и член жюри шоу «Маска» Андрей Данилко впервые за долгое время вернулся к своему эпатажному образу Верки Сердючки. Так, артист выпустил новую новогоднюю песню, записанную с европейскими продюсерами.
Как выяснилось из отметки в Инстаграм артиста, песня была записана в Стокгольме (Швеция), как и предыдущий хит Сердючки Make It Raine Champagne. В октябре Андрей Данилко уже интриговал интересными кадрами со студии звукозаписи, где работал над будущим хитом со шведскими продюсерами
«For everyone who celebrates! … #wildchristmas» - пишет артист под кадрами.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками", сделала неожиданное признание: «Для меня это был...»
Украинцам придется носить "ковид-значки": где МОЗ ужесточил карантинные ограничения
Жену продюсера, работавшего с Луи Армстронгом и Майклом Джексоном, застрелили в собственном доме: подробности трагедии
"Из дома вынесли человека": взрыв прогремел на Одесчине, что известно и кадры ЧП
Поклонники были сражены возвращением артиста:
«Вау круто то как 👍🤩; Вера, Андрюша может когда-нибудь приедешь в Краснодарский край; Прелесть❤️❤; все бы отдала чтобы Верка Сердючка приехала в Россию, но это похоже уже невозможно; лучше что я слышала❤️❤; Спасибо за настроение. Здоровья, радостей ❤️. Очень приятные голос, мелодия, энергетика👏; Чем-то даже на музыку Фреди Меркури похоже; красиво очень,будешь всемирно известный🔥; Ну Американцам понравится - новый рынок 👏👏👏 ну и нам 😂».
Ранее на шоу "Маска" норка-искусительница в разноцветном жилете и с блестящей шубкой заинтриговала зрителей и детективов. Соответствующие кадры появились на официальной страничке проекта в Инстаграм.
Ведущий "Маски" Владимир Остапчук в образе Гарри Поттера сразу заявил: "Андрей Михайлович, это по вашу душу!".
Напомним, Данилко с мамой Сердючки оконфузились перед Каменских на шоу "Маска": "Спасибо, Андрей Михайлович!"
Как сообщала Politeka, Данилко на шоу «Маска» вывел Каменских из себя: «Это уже какой-то дурдом»
Также Politeka писала, что Данилко отличился на шоу "Маска", заставив Полякову забыть о приличиях: "Только не ври"