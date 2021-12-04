Украинская певица София Ротару, несмотря на тревожные слухи о свое здоровье, отправилась-таки в Россию на съемки юбилейной "Песни года" и Голубого огонька.

Кадры с 74-летней артисткой, засветившейся на Мосфильме, появились на ее фан-аккаунтах в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, София Михайловна нарядилась в просторное перламутровое платье с золотым пояском, которое ей невероятно идет. Этот наряд зрители уже видели на Ротару во время сочинской "Новой волны 2021".

"Нереальная! Шикарная! Необыкновенно и божественно красивая София Ротару ⚡️🥰⚡️ на съёмках Голубого Огонька ⚡️🎄⚡️1.12.2021", - говорится в подписи к фото.

Ротару должна исполнить две песни: новую "Ледяные дожди" и один из старых хитов.

"😍🙌👏Нет слов....!"; "Королева!😍🔥"; "Да конечно, это ни кому не секрет, что София красивая, великая, шикарная... народная легенда. Любимая певица ❤️❤️❤️", - поклонники артистки, похоже, в восторге.

Ранее появились слухи, что София Ротару тяжело больна. Пользователи разглядели у нее тремор рук во время частной вечеринки в Берлине, кадры с которой просочились в Сеть. Певица исполняла свою знаменитую "Червону руту", и при этом у нее сильно тряслись руки.

Неделей спустя, Ротару напугала фанатов дрожащей головой. Звезду засняли в зрительском зале на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины". Многие сделали предположение, что у нее может быть болезнь Паркинсона.

Напомним, что новые кадры с Софией Ротару напугали фанатов, подозревают болезнь: "Еле ходит и руки трясутся давно"

Как сообщала Politeka, София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."

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