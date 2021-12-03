Спортсменка решила ничего не скрывать

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и участница шоу «Танці з зірками» Ольга Харлан рассказала, ревновал ли ее жених к Дмитрию Дикусару.



Ольга Харлан после первого брака с украинским саблистом Дмитрием Бойко строит отношения с итальянским шпажистом Луиджи Самеле, пишет Politeka.net.

Недавно спортменка приняла участие в шоу "Танці з зірками", где вместе с Дмитрием Дикусаром заняла второе место.

В новом интервью на Ютуб-канале DOROTYE фехтовальщица рассказала, ревновал ли ее возлюбленный к известному украинскому танцору.

"Немножко ему волнительно, конечно, но я его всячески успокаиваю, говорю, что это танцы, все-таки это игра", - призналась Ольга Харлан.

По словам спортсменки, сцен ревности от Луиджи не было, но были другие ситуации, когда, например, она не ответила на сообщение, возлюбленный нервничал.

"Он замечал мелкие вещи, как, например, я написала спустя полтора часа, а не час, как я обещала", - рассказала Ольга Харлан.

Также она добавила, что для возлюбленного период шоу оказался очень сложным, ведь он не видел любимую вживую, а смотрел, как она показывала страстные танцы с другим красивым мужчиной.

"Сложно, я его понимаю, и всячески пытаюсь сгладить это все", - поделилась чемпионка.

Напомним, что Дикусар очаровал Сумскую эффектным трюком на паркете

А еще Politeka сообщала, что Харлан и Дикусар поразили изможденным видом перед финалом "Танців з зірками"

Также Politeka писала, что Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре