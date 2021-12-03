Национальная легенда Украины София Ротару, которой в этом году исполнилось 74 года, оседлала жеребца.
Как пишет Politeka.net, 74-летняя эстрадная певица София Ротару является легендой не только Украины, но и всего постсоветского пространства. Артистка в 2021 году получила звание Национальной легенды Украины. Ротару не отстает от молодых артистов и ведет страничку в Инстаграм. Но артистка настолько популярна, что в сети есть и фан-странички звезды.
Так, на одном из профилей в Инстаграм появилось новое фото Софии Ротару. Звезда оседлала лошадь и гуляла в зимнюю погоду. Артистка улыбалась, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.
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Пусть Сверкает Звёздами Этот День,
И в Душе Пусть Светится Радости Огонь.
Пусть Новый День Привлечет Успех,
Озарит Пусть Мир Ваш Весёлый Смех.
Ждут Вас Праздники Ярких,Солнечных,
Цветущих Побед!", - было написано под фото.
Фанаты, включая саму Софию Ротару, поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Великолепная София", "Супер-супер-супер кадр", "Какая красота. Наша Королева любимая".
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