Звезда телеканала "1+1" и популярная украинская телеведущая Маричка Падалко показала себя в купальнике за пределами Украины.

Как передает Politeka.net, Маричка Падалко является известной украинской журналисткой и ведущей. Она работает на телеканале "1+1" с 2002-го года, и с 2006-го года является ведущей "ТСН".

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Маричка Падалко впервые за 10 лет покинула Украину и отправилась на семейный отдых в Египет. На кадре телеведущая показала, как выглядит в синем раздельном купальнике.

Поклонники телеведущей оставили ей множество комментариев: "Какая красавица", "У вас очень хорошая женственная фигура", "Маричка, ну вы и красоточка, я всегда любуюсь вами, а фигурка прямо точеная, как куколка", "И это мама троих детей, которая еженедельно делает тортики! Браво!", "Прекрасная фигура. Вы большой молодец!".

Напомним, Маричка Падалко рассказывала о том, что это первый отдых за границей за последние 10 лет.

"Впервые за 10 лет мы выбрались впятером в заграничный отпуск. По разным причинам у нас не получалось осуществить этот план длительное время", — призналась телеведущая.

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