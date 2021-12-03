Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, заменила телеведущую Катю Осадчую в новом выпуске программы "Світське Життя".
Катя Осадчая ведущая программы "Світське Життя" с 2007 года, пишет Politeka.net. Новые выпуски решили "освежить", приглашая в качестве репортера разных звезд.
В этот раз Осадчую заменила певица Слава Каминская. Последняя засветилась с шеф-поваром Евгением Клопотенко, актрисой Натальей Денисенко и певицей Jerry Heil. На одном из фото первый даже обнял артистку.
"Звездная светская репортер на этой неделе - певица @babaslavka 🔥 Вместе с ней мы посетили ресторанную премию 😉🧂", - написали авторы публикации.
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За два час публикация собрала около 3000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети активно обсудили внешность Каминской и Клопотенко.
"Клопотенко - Цукерберг #2", "Что за мода ходить в резиновых тапках?)))", "Почему Клопотенко всегда в кроксах? Наверное, экономит на обуви🤣🤣", "Канэшно красавица канэшно вай маладэц моя ты умница❤️", "Красотка Слава🔥🙌👏", "Слава прекрасно смотрится и корсет супер", "Клопотенко как в деревне в колесах там так ходят, потому что удобно", - написали комментаторы.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" изменила внешность после скандала со Смеюхой
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