Известный телеведущий Григорий Решетник заговорил с украинцами о финале второго сезона проекта "Холостячка" со Златой Огневич.

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". За его спиной работа во множестве проектов, однако больше всего он запомнился по работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка". Также недавно стало известно, что он стал ведущим нового сезона "Україна має талант".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Григорий Решетник позирует с финалистами "Холостячки" со Златой Огневич. С ним Роман Свечкоренко, Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко.

"Кто?", - спросил украинцев Григорий Решетник.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "а давайте Задворного🔥 будет самый фееричный конец с вопросом «зачем я это смотрела»", "Надеюсь Дима", "Я за Диму❤️но чувствую выиграет Рома", "Только не Андрей", "Дима, хотя вообще не понимаю вкус Златы", "По лицу видно что Дима!".

Один из финалистов "Холостячки" Роман Свечкоренко проголосовал сам за себя: "Рома конечно".

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