Жена популярного телеведущего Владимира Остапчука, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк продемонстрировала себя в стильном образе.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Горняк продемонстрировала себя в стильном образе. На ней классические джинсы с высокой талией, двухцветная рубашка, надетая на белую футболку. Свой образ Кристина Горняк дополнила сапогами коричневого цвета и солнцезащитными очками.

"Уже все выставляют новогоднюю атрибутику, а у меня в душе ещё солнечная осень!



Радуетесь, что скоро новогодние праздники? Когда планируете нарядить елочки?", — спросила Кристина Горняк.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Ваши образы всегда вызывают восхищение", "Какая фотка", "Класс", "Красавица", "Супер образ", "Потрясно".

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