Украинский телеведущий, автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поделился яркими кадрами со своей поездки в Эквадор.

Как передает Politeka.net, 38-летний путешественник засветился верхом на ламе, надев на себя эквадорское пончо.

«Что такое быть мальчишкой родом из горного Эквадора? Значит, вместо велосипеда с 2-3х лет гонять верхом на ламе, ходить с вечно обгоревшими на высоте 4000 метров щеками – в Андах по-другому никак. Значит, повзрослев, освоить мастерство чаграс и стать эквадорским ковбоем, научиться укрощать быков, сделав это своей повседневной работой. Абсолютно другой мир. Наизнанку. Анды», - анонсировал Комаров новый выпуск.

В комментариях телеведущему оставили массу позитивных отзывов.

«Дима, вы супер, передачи смотрим по несколько раз!», «Очень понравились новые выпуски про Эквадор. Жду завтра», «В шляпе и пончо очень экстравагантно смотришься! Всегда так ходи», «Как там красиво», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Комаров показал, как проходит народный праздник в Карпатах: "Атмосферно".

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