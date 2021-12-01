Що ще треба для щастя?

Автор і ведучий Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров разом зі своєю дружиною, моделлю Олександрою Кучеренко, розповів про своє майбутнє гніздечку.

38-річний мандрівник разом з 24-річною дружиною стали гостями "Світського життя", передає Politeka.net.

Дмитро Комаров зізнався, що після всіх подорожей заземлитися вирішив в Україні, і навіть купив земельну ділянку в Карпатах, де будуватиме будинок.

«Ми заземлюється в Карпатах зокрема, тому що там енергія, вона йде і ти її відчуваєш. Від Чорногірського хребта, від Говерли, від спілкування з гуцулами, від усієї цієї атмосфери. Я дуже люблю гори", - зізнався телеведучий.

Дмитро Комаров додав, що основне для нього в карпаском будинку - панорамне вікно і вид на Чорного хребта.

Також телеведучий додав, що готує для дружини в подарунок на день народження подорож-сюрприз. Вона не знає, куди вони полетять.

Користувачі Мережі засипали Дмитра Комарова з дружиною компліментами.

"Шикарний хлопець! Освічена і порядна людина. Удачі, щастя", "Найкрасивіша Міс дісталася Дмитрику", "будинок в Карпатах, що ще треба для щастя? Комаров буде чітким Дідом, таке цікаве життя, стільки історій може розповісти, заслухаєшся", "красива пара", - пишуть в коментарях.

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