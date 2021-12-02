Мандрівник Дмитро Комаров, який веде програму" Світ навиворіт", порадував українців новими кадрами з Еквадору.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є популярним вітчизняним мандрівником. Зірка знімається в шоу" Світ навиворіт", в рамках якого показує найцікавіше з різних країн. Цього разу на сторінці 1+1 в Instagram показали, як Дмитро подорожував в Еквадор.

На фото Комаров був в теплому одязі і стояв поруч з дітьми.

"Цієї суботи о 18: 30 новий випуск «Світу навиворіт» про Еквадор, в якому Дмитро Комаров побуває на еквадорському родео і побачить самі незвичайні стрибки в Андах на висоті 4000 метрів.

Команда проекту залишає джунглі і відправляється в Анди, щоб дізнатися, як живуть місцеві ковбої Чаграс.

"Здичавілий на вільному випасі Бик може знести людину разом з конем. Тому чаграс повинен працювати дуже злагоджено. Їм потрібно бути першокласними наїзниками і прекрасно розуміти звички тварин», - розповів Дмитро Комаров", - написано було під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Чекаємо","Круто".

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