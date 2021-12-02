Мандрівник Дмитро Комаров, який веде програму" Світ навиворіт", порадував українців новими кадрами з Еквадору.
Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є популярним вітчизняним мандрівником. Зірка знімається в шоу" Світ навиворіт", в рамках якого показує найцікавіше з різних країн. Цього разу на сторінці 1+1 в Instagram показали, як Дмитро подорожував в Еквадор.
На фото Комаров був в теплому одязі і стояв поруч з дітьми.
"Цієї суботи о 18: 30 новий випуск «Світу навиворіт» про Еквадор, в якому Дмитро Комаров побуває на еквадорському родео і побачить самі незвичайні стрибки в Андах на висоті 4000 метрів.
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
Кароль командує всіма на знімальному майданчику, з'явилося цікаве відео: "Зараз сама почну..."
Осадча за лаштунками "Танців з зірками" розповіла, чому переміг саме Логай: "Хоча ми вболівали за..."
Зупинилося серце знаменитого актора: "Його останні дні перетворилися на пекло"
Вертоліт з прикордонниками впав на землю, багато жертв і поранених: перші подробиці
Команда проекту залишає джунглі і відправляється в Анди, щоб дізнатися, як живуть місцеві ковбої Чаграс.
"Здичавілий на вільному випасі Бик може знести людину разом з конем. Тому чаграс повинен працювати дуже злагоджено. Їм потрібно бути першокласними наїзниками і прекрасно розуміти звички тварин», - розповів Дмитро Комаров", - написано було під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Чекаємо","Круто".
Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" похвалився майбутнім будинком в Карпатах і не тільки
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Танців з зірками" в парі з Могилевською розповів, як його підставили
Також Politteka повідомляла, що Комаров з "Світ навиворіт" показав, як проходить народне свято в Карпатах