Актриса Моника Беллуччи, которая скромно отпраздновала ранее свой 57-й день рождения, приняла участие в фотосессии для модного глянца и восхитила моложавым видом.

Всемирно известная актриса и модель Моника Беллуччи не так часто снимается для модного глянца, однако каждый ее кадр сразу же становится популярным в сети. Недавно звезда снялась для обложки глянцевого журнала в довольно привычном для себя стиле.

Выбрала Моника простое черное платье без принтов, вырезов и каких-либо дизайнерских решений. Но даже в простом наряде с минимумом косметики исполнительнице удалось продемонстрировать чувство стиля.

Многие подметили, насколько хорошо выглядит модель для своего возраста:

«Lol❤️; взгляд не оторвать...; буквально королева👏; Моникадля вас все средства хороши!; Горячо🔥; Великолепно ❤️; с любовью❤️; Королева красоты 🔥; Мое вдохновение ❤️; Любовь❤️🔥; Очень понравилось , моложе и моложе❤️; кажется чем-то нереальным; хороша, как десерт🔥».

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи является успешной западной актрисой. Звезда снялась в новом фильме о ведьмах и показала эффектный образ у себя в Инстаграм.

На новом видео Моника была с седыми волосами и с метлой. Актриса показала несколько сцен, которые были сняты для фильма.

Напомним, юная дочь Моники Беллуччи в крошечном топе забыла про образ скромницы

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