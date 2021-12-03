Известный хореограф и судья шоу "Україна має талант" Евгений Кот поделился в сети необычным фото на берегу океана и рассказал, о чем мечтает.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф и победитель одного из сезонов шоу "Танців з зірками" Евгений Кот, который стал судьей нового сезона "Україна має талант", поделился в Instagram необычным кадром с отдыха. Похоже, артист сейчас дома в Киеве, но мечтает об океане, так что решил выложить подобный кадр.

На фотографии Женя запечатлен, стоя на пирсе с чашкой в руках. Перед камерой он появился в полосатых летний шортах и без футболки. Так что поклонники могут рассмотреть рельефное тело и татуировки хореографа.

В подписи к публикации Кот написал: "Кто из вас сейчас хочет оказаться на берегу океана? Моя жена @tatarintseva.kot очень хочет и частенько намекает мне об этом. Даже меня уже заразила этим желанием, потому я и выставил это фото, потому что сам уже хочу куда-нибудь на море! Да, на фото не солнечная погода, но на островах это очень временное явление! Жара, потом дождь, снова жара! Очень хочу куда-нибудь на теплый пляжик! Пишите места и которые хотите оказаться сейчас!".

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