Известный украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, который не смог завоевать титул победителя на "Танцях з зірками", вспомнил свое триумфальное появление в шоу «Маскарад».

Как передает Politeka.net, в проекте Дикусар перевоплотился в Нептуна и танцевал на пилоне.

«Одно из приобретений Осени…Выступать на сцене, когда тебя не узнают - самый необычный опыт для меня. Полностью изменённый внешний облик, голос, походка, мимика, осанка, нетипичная тебе манера двигаться и общаться. Полная свобода от любых клише, шаблонов, отсутствие попытки попасть в чьи-то ожидания», - поделился своими впечатлениями Дикусар.

По словам хореографа, ему было тяжело на высоте 5 метров держать партнершу. В комментариях Дикусара поддержали положительными отзывами.

«Этот взгляд! Иногда глубокий и тёплый, а иногда холодный и стеклянный», «Круто», «Удачи в новых проектах!», «Такой мистический образ. И видео очень крутое, хочется пересматривать!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дмитрий Дикусар впечатлил Сумскую эффектным трюком: «Как чёрный лебедь».

Также Politeka сообщала, что Дикусар заявил о несправедливости на "Танцях з зірками": "Если бы...".

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