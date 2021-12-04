Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская отправилась с мужем и дочкой в Карпаты, показав, как наслаждается активным отдыхом.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм Сумская опубликовала видео, собрав самые яркие фото с отдыха. Актриса поделилась яркими моментами, чтобы показать, как она счастлива. Отметим, что звездное семейство отправилось кататься на лыжах, отдав предпочтение экстремальному отдыху. Также Сумская устроила фотосессию в снегу, решив поделиться со всеми рождественским настроением.
«Праздник близится!», - подписала зимние фото артистка.
В комментариях семье оставили массу теплых слов.
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«Вы очень красивая», «Мяш-мяшечки», «Хорошего вам отдыха», «Какая красивая семья», «Такое счастье – отдыхать всем вместе», «Круто! Вы такие молодцы», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Ольга Сумская и ее муж, актер Виталий Борисюк очень часто отдыхают вместе. Иногда с ними на отдых ездит младшая дочка Анна, которой уже исполнилось 19 лет.
Напомним, что Ольга Сумская показала лицо крупным планом, впечатлив моложавым видом: "Невероятная".
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