Любопытное фото с женой Григория Решетника, ведущего проектов "Холостяк" и "Холостячка", Кристиной, рядом с толпой красавцев, взбудоражило Сеть.

Так, 32-летняя Кристина Решетник, жена Григория и мама троих чудесных сыновей, прямо расцвела в окружении бывших и нынешних участников шоу "Холостячка". Кристина опубликовала фото у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимке засветились экс-фавориты актрисы Ксении Мишиной (героини первого сезона "Холостячки") Андрей Рыбак, Илья Рыбальченко и другие, а также участники "Холостячки 2" с певицей Златой Огневич, финал которого только-только отгремел.

Примечательно, что на фото присутствовал и сам Григорий Решетник.

"Почувствовала себя Холостячкой сегодня 🥳😍❤️ Ждем все решения Златы 🌹 А вы смотрите?", - подписала снимок Кристина.

Пользователи бурно обсуждают увиденное, а также выбор Огневич - Андрея Задворного.

"После сегодняшнего финала лучшие Гриша и Кристина❤️"

"Ну и как вам в роли холостячки? Понравилось?"

"Андрея выберет Злата😮 это ужас... зачем я это смотрела😢"

"По одежде, то надевает ей обручальное кольцо Андрей! Какой кошмар!!!! Противно, если будет так! Зло даже берет, что столько времени на это потратила, чтобы смотреть!"

"Пацаны, украдите Злату от Андрея👏"

"Кристиночка😘 искренне желаю вам с Гришей большой любви🙏🔥❤️"

"Палевно, кто победитель. Его же на фото как раз и нет 🙈🤭😱"

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