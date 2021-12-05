52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая несколько дней назад вернулась со съемок фильма, уже готовится к новому проекту и собирается отснять новый клип.

Дженнифер Лопес не сидит на месте и не дает себе слишком большой отдых, поскольку всегда старается быть в центре событий. Не так давно она вернулась домой и была на следующий день замечена на свидании с Беном Аффлеком, не скрывая чувств.

После этого Лопес успела отснять материал для нового клипа и устроила модную съемку сразу в нескольких образах. Для этого Дженнифер даже сменила прическу и нарастила волосы. Также она примерила трендовые костюмы с блестками.

Не обошлось и без привычных акцентов на формах, которые Лопес всегда выставляет напоказ, чтобы доказать: она выглядит не хуже, чем раньше. В 52-года она продолжает тренироваться в спортзале так, как и раньше. Не имеет вредных привычек и чаще всего пьет только соки или воду.

Недавно Лопес приняла участие в новой фотосессии, ради которой примерила полупрозрачный наряд с вышивкой и прозрачными вставками. Также исполнительница выбрала вечерний вариант макияжа.

Причем акцент в образе Лопес выбрала неизменный – на своих формах, которые едва скрывало платье нюдового оттенка. Это и не удивительно, ведь Дженнифер старается показывать, что много работает над собой и ее фигура – лишь результат усердных тренировок.

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