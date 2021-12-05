Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и участница шоу «Танці з зірками» Ольга Харлан рассказала о знакомстве со своим нынешним возлюбленным.

Ольга Харлан была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко с 2014 по 2018 год, но дороги пары разошлись, пишет Politeka.net.

Сейчас звезда спорта строит отношения с итальянским шпажистом Луиджи Самеле. В новом интервью на Ютуб-канале DOROTYE фехтовальщица рассказала об отношениях с возлюбленным.

По словам Ольги Харлан, имя спортсмена всегда было у нее на слуху, но она никогда не могла подумать, что нравилась Луиджи.

Спортсменка рассказала, что в 2017 году у нее был сложный период жизни, когда брак с мужем трещал из-за того, что они не виделись.

В тот момент чемпионка не фехтовала, но ездила на соревнования, чтобы просто развлечься. Во время одной из таких поездок, они с Луиджи пообщались. На следующее утро Ольга Харлан поняла, что испытывает симпатию к итальянскому спортсмену.

По словам спортсменки, ей понравился Самеле тем, что он хороший человек и нетипичный итальянец.

Однако тогда фехтовальщица была замужем, хотя и отношения с супругом были уже в "подвешенном" состоянии, поэтому она не могла позволить себе проявление открытой симпатии к другому мужчине.

"Когда пошел разговор о том, что мы уже расстаемся с моим бывшим мужем, то тогда Луиджи активизировался. У нас начались отношения только тогда, когда с моим бывшим мужем мы поговорили", - рассказала Ольга Харлан, добавив, что отношения с итальянцем начались спустя примерно два месяца, и на тот момент она пока была в официальном браке.

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