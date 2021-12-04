Звезда спорта рассказала, как ей было нелегко

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и участница шоу «Танці з зірками» Ольга Харлан рассказала об отношениях с первым супругом.

Ольга Харлан была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко с 2014 по 2018 год, пишет Politeka.net.

Сейчас спортсменка строит отношения с итальянским шпажистом Луиджи Самеле, однако в новом интервью на Ютуб-канале DOROTYE фехтовальщица рассказала об отношениях с бывшим упругом.

Звезда поделилась, что впервые увидела Дмитрия Бойко, когда ей было около 13 лет и он ей сразу понравился.

"В 13 лет я впервые его увидела... Высокий, молодой, смешной - с чувством юмора - меня всегда это привлекает в молодых людях", - поделилась Ольга Харлан.

По словам спортсменки, они встречались 4,5 года, в 2013, на ее день рождения, саблист сделал предложение, однако после заключения брака у обоих "разошлись дороги".

"Каждый понял, что, скорее всего, у каждого своя дорога. Когда он закончил со спортом, он уехал в Америку, чтобы работать, хотел лучшей жизни, потому что, здесь не получался результат и маленькие зарплаты были", - рассказала Ольга Харлан.

Звезда спорта гостила у мужа три месяца, и были разговоры, чтобы она переехала туда навсегда, родила детей и сидела дома.

"Когда я туда поехала, было очень сложно, потому что, там никого нет, и он работал очень много, я его видела полдня только", - поделилась воспоминанием чемпионка.

Сейчас ее бывший продолжает работать тренером в США.

Напомним, что Харлан честно рассказала об отношениях с тренером и изнурительной подготовке к Олимпиаде

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