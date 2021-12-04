Популярная украинская певица и тренер нового сезона вокального проекта "Голос країни" Надя Дорофеева с красной помадой на губах произвела настоящий фурор в сети.
Каждое новое фото, размещенное в Instagram экс-солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой, собирает тысячи восторженных отзывов от преданных фанатов, пишет Politeka.net.
Стоит ли говорить, какой эффект оказал на фолловеров певицы снимок, на котором знаменитость предстала с ярким макияжем, сидящая в кресле тренера вокального шоу "Голос країни".
На фото Надя запечатлена с яркой алой помадой на губах, гладкими прямыми волосами и в белом платьем с вырезами.
В подписи к снимку Надя Дорофеева призналась, что с нетерпением ждет, когда наберет свою команду особенных людей.
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«Ну что, @goloskrainy_official уже скоро я иду искать! 🤗
Искать «своих» людей, с большим стремлением и глубиной.
А что вас, зрителей, чаще всего цепляет в участниках?», - написала певица.
Реакция от поклонников серебрити последовала незамедлительно. Фотография уже собрала много восхищенных комплиментов в адрес звезды.
"Уверена твоя команда победит! Ты всегда людей настраиваешь на веру в себя😌 Будем болеть за команду DOROFEEVA🙌❤️",
" Как тебе идёт красная помада я не могу",
" Уверена,к тебе попадут новые таланты и ты поможешь им раскрыть себя и стать звёздами",
"Очень красивая", - пишут в сети.
Отметим, что судьями нового сезона украинского шоу "Голос Країни 2022", кроме Нади Дорофеевой станут Святослав Вакарчук, Потап и Оля Полякова. Вести проект будут Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
Напомним, Дорофеева рассказала о волнительном известии, которого многие ждали.
Как сообщала Politeka, врачам пришлось спасать Надю Дорофееву, подробности несчастья.
Также Politeka писала, что Дорофеева в узком платье с высоким разрезом на бедре показала смелый образ.