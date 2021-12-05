Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья на шоу "Танці з зірками", обратилась к певице Джамале, открыв от нее подарок, и сделала признание.

Екатерина Кухар дружит со многими звездами шоу-бизнеса, пишет Politeka.net. Даже несмотря на колкости от нее в сторону танцевальных способностей некоторых, они хорошо общаются вне эфиров.

В этот раз прима-балерина записала сторис, в котором обратилась к Джамале, к слову, та также участвовавшей шоу "Танці з зірками-2021".

На кадрах звезда позировала в домашней обстановке в темном халате.

"Джа, я тут добралась до твоего подарка - открываю", - рассказала Кухар, показывая деревянную шкатулку.

Открыв коробочку, начала звучать песня Джамали "Потайки", а внутри лежало фото исполнительницы.

"Джа, дорогая! Я поздравляю тебя с новым синглом, он был в моем плейлисте еще до того, как я открыла твою волшебную коробочку", - призналась прима-балерина.

Отметим, Джамала ушла с шоу после седьмого эфира. Примечательно, что звезда появилась в шоу еще раз, но уже не в качестве участницы, а певицы - звезда выступила с премьерой песни "Потайки" на финале.

К слова, победу завоевала пара актера Артура Логая и хореографа Анны Карелиной.

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