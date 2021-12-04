Шоу "Маска" готовит для поклонников сюрприз, а зрителей заставили поломать голову, кто же скрываются в одном из костюмов - в комментариях началось бурное обсуждение.

На шоу "Маска" зрители со звездными детективами Олей Поляковой, Настей Каменских, Дзидзьо, Олегом Винником и Андреем Данилко, пытаются отгадать, кто же скрывается в том или ином костюме, передает Politeka.net.

В новом посте в официальной Инстаграм-группе шоу предложили угадать, кто же скрывается в маске героя Норки, заинтриговав новостью о сюрпризе.

"В седьмом выпуске гипершоу МАСКА Норка устроит настоящее шоу 🔥

Какую звезду хотели бы увидеть под этой маской? Пишите в комментариях 👇", - написали авторы поста.

За три часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"А мне почему-то кажется, что там, возможно, парень😍но посмотрим сегодня😍", "Один зоопарк в этом году 😢", "Макс Барских", "Да уж... жутковатый персонаж", "Может быть, Даша Астафьева?", "Тина Кароль", "Стремная маска😮", "Дорофеева", "Марув🔥", Тоня Матвиенко", - написали пользователи Сети.

Отметим, шоу "Маска" завоевало большую популярность, благодаря загадочности и яркости персонажей.

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Напомним, что DZIDZIO распсиховался из-за участника шоу "Маска", который позволил себе слишком много

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